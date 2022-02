Iago Falque comparó a Juan Carlos Osorio con Pep Guardiola

El jugador que se formó en La Masía, mientras Guardiola era el técnico del FC Barcelona, habló sobre la metodología del español y su actual DT.

Iago Falque, nuevo jugador del América de Cali, habló con Caracol Radio y fue consultado sobre su compatibilidad con el Míster Osorio. “Me encanta, ya lo conocía. Había escuchado hablar de él y vi a la selección mexicana. Me encanta su metodología, los entrenamientos son siempre con balón. Me crie en la cantera del Barcelona y él tiene mucho de Guardiola, de esa metodología. Se adapta muy bien a lo que yo soy como jugador“.

Sobre las impresiones que le ha dejado el fútbol colombiano, comentó. “Es un fútbol de ida y vuelta, muy físico, que especula poco, lo que veo de América es que es un equipo que siempre quiere proponer y atacar, me he sorprendido, en el equipo hay jugadores de mucha calidad, en todos los partidos somos los que dominamos“.

En cuánto a la decisión de venir a Sudamérica. “Quería cambiar de aire, probar otras experiencias, cuando se me presentó la oportunidad de jugar en un equipo grande de Colombia me interesó. Ya conocía el equipo, me encanta el fútbol sudamericano, no sabía que tenía tanta afición, me sorprendió mucho“.

Por último, habló de temas económicos y su posible debut. “Si fuera por el tema económico, en Europa los contratos son más altos, pero no todo es lo económico, he hecho una buena carrera y me ha ido bien, en este momento prioricé otras experiencias que el factor económico. Todo tiene su proceso, yo venía de seis meses sin competir, eso tiene su proceso, no hay ningún problema, es solo un proceso que ya se sabía“.