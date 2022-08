El técnico del América de Cali, Alexandre Guimarães, habló en rueda de prensa tras el tercer empate consecutivo y pidió paciencia, asegurando que se ven los avances.

Desarrollo del juego. “Como lo había estado hablando anteriormente, nosotros necesitábamos jugar y jugar para tener la continuidad en el juego que hoy tuvimos. Hoy ya vimos el equipo mucho más suelto, permeable dentro de todos los ajustes que fuimos haciendo con los mismos jugadores, poder hacer trueques con los ellos en el campo para controlar el juego defensivamente y desde ahí buscar el resultado“.

Cambio de módulo. “Necesitábamos hacer el ajuste que hicimos de entrada y creo que a partir de ahí, salvando el gol de ellos, hicimos un buen partido. Vamos mejorando muchísimo e hicimos la constatación. No llevamos ningún partido en casa, pero mejorando esa productividad vamos a empezar a sumar de a 3 que es lo que todos queremos y lo que los muchachos intentaron hoy“.

Fueron superiores. “Hay una evolución de juego y evolución física para hacer lo que hoy quisimos hacer. Estábamos jugando en altura que es más complicado y el rival solo tuvo opciones de balón parado. En el segundo tiempo logramos que el rival se desajustara defensivamente y por ahí pudimos atacar. Vamos por el camino que quiero que vayamos“.

Mejora a nivel físico. “Hemos tenido dos partidos en horarios complicados como en Envigado y en Tuluá, ahora en altura, y en todos hemos acabado mejor que el rival, eso es muy buen indicio de que venimos haciendo un muy buen trabajo“.

Aspectos a mejorar. “Lo he estado hablando, infelizmente no llevamos más puntos en este momento porqué no hemos puesto la atención necesaria en las jugadas de balón parado del rival y por situación de estas no hemos salido con los 3 puntos, tanto el anterior como hoy. Nuestro juego está basado en poder ser eficaces y reducir al máximo las oportunidades del rival; lo hemos hecho en juego, pero hay que poner atención en estas situaciones“.

Falta de victorias. “No podemos caer en la desesperación porqué así como el gol sale por si solo, las victorias también. Uno ve las victorias más cerca cuando uno ve que el equipo está teniendo progreso en diferentes etapas del juego. Estamos conscientes de que tenemos que empezar a sumar de a 3, pero no podemos caer en la desesperación porqué ese es el tema de siempre, porqué en el momento que podamos ganar un partido, llegará la confianza que solo las victorias lo dan. Los jugadores están dando el máximo por la causa y paciencia, porque se están viendo avances. El martes tendremos otra oportunidad“.

Estado anímico. “Hay 2 respuestas ante la adversidad ante Cortuluá y hoy: el equipo logra un control emocional después de haber sufrido un gol. Para nosotros eso es un indicio muy bueno, porque cuando el equipo recibía un gol, caía de manera emocional de forma tremenda. Eso es vital para que el equipo pueda buscar lo que buscó hoy que fue la victoria“.

Vea la rueda de prensa completa