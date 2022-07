Guimarães: “Este partido en el Pascual no lo empatamos”

El técnico habló en la rueda de prensa luego del empate en el Doce de Octubre ante Cortuluá y rescató las situaciones positivas.

Alexandre Guimarães habló tras el juego y habló inicialmente por la para de 15 días. “Nosotros tenemos que analizar que la continuidad de los partidos, la plenitud del juego individual lo da la constancia en los partidos. Es por eso que hoy hemos dado minutos a los jugadores que actuaron en Envigado que con el juego vayan encontrando el ritmo“.

El trámite del partido. “El partido lo encontramos con dos variantes diferentes. Dentro de eso el equipo nunca perdió el orden, el rival tuvo poquísimas situaciones más allá del balón parado y eso es muy positivo. Hay que encontrar la continuidad en el juego para seguir mejorando“.

El juego de sus laterales. “Daniel no salió al segundo tiempo por una situación táctica por la tarjeta amarilla, pero además de eso tuvo un golpe y optamos mejor por cambiarlo para evitar otra sorpresa. En el caso de Elvis creo que hizo un partido muy correcto y defensivamente hizo un partido muy bueno. Él nos dio más solidez con los centrales y con Mena salimos más contando con ese respaldo“.

Queja por el arbitraje y tema de la localía. “No entendí porqué no se consultó la jugada de Mena porqué incluso los rivales estaban rogando porqué no fuera penal, pero bueno. Yo me atrevería a decir que este partido de hoy en el Pascual no lo perdemos. Hay que tener paciencia y los jugadores están dando lo máximo, pero falta continuidad“.