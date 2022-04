“Es un honor jugar en América junto a Adrián Ramos”: David Lemos

El delantero de 26 años, que recientemente pudo debutar con América de Cali, habló en rueda de prensa sobre la sensación de volver a jugar.

Hace un par de partidos, el departamento médico del América por fin le dio luz verde al delantero David Lemos, quien tuvo una grave lesión en junio de 2021 y no jugaba a nivel profesional desde abril de ese mismo año. Ahora, ha ido regresando de a poco y esperan que pueda recuperar el protagonismo que tenía en Once Caldas, antes de llegar a Cali.

+ Guimarães: lo que representan Iago Falque y Alejandro Quintana

En rueda de prensa, Lemos dio sus sensaciones sobre su regreso y el riesgo que corre de recaer. “Estoy en un momento dónde disfruto todo, de a poco volviendo y agradecido con el profe por los minutos que me ha dado. El tema del temor siempre lo he sabido manejar no tengo problema con eso. Hay que estar muy tranquilo con eso“.

Por otro lado, el delantero se mostró entusiasmado por jugar por primera vez con uno de los grandes del FPC, además de compartir con alguien como Adrián Ramos. “Para mí es un honor entrar a la cancha con la camiseta de América y poder jugar al lado de Adrián Ramos, para mí es un sueño“.

Por último, habló sobre sus características como jugador. “Yo tengo que aprovechar mis fortalezas, que es el gol, es lo que me ha caracterizado en mi carrera. Aprovechar los espacios que dejen o que cree Adrián. Ir ganando la velocidad y aportar con goles. Goles es lo que siempre he prometido y a eso he venido“, finalizó.