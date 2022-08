Duván Vergara: Selección Colombia, recuerdos de América y mensaje a Tulio Gómez

El jugador insiste en su sueño de vestir la ‘Tricolor’, habló de su amistad con Yesus Cabrera y le hizo una mención especial al dueño de América de Cali.

Los últimos meses para Duván Vergara han sido bastantes complicados, pues cuando el jugador pasaba por su mejor momento en el fútbol mexicano, sufrió una lesión de rodilla que lo sacó varios meses de competencia. Está en la fase final de su recuperación y cada día que pasa es un día menos para volver, esperando mantener el nivel con el que venía a comienzo de año.

Entre tanto, el carismático jugador habló con el influencer ‘La Maquina’, donde se refirió a lo que ha sido su carrera hasta ahora. Cuando le consultaron por los sueños por cumplir, no dudó. “Faltan muchas cosas, entre esas jugar en la Selección Colombia que es el sueño de todo jugador, representar al país y jugar en un equipo grande de Europa que cualquiera anhela ese sueño“.

Habló sobre América de Cali, equipo donde se convirtió en un referente en poco tiempo, recordando las amistades que hizo y también al dueño del equipo, Tulio Gómez. “América significa mucho para mí, me acogieron mucho, me dio dos títulos, me devolvió la confianza como jugador y estoy muy agradecido con el jugador que me demostró mucho cariño“.

¿A quiénes extraña? “A todos en general pero en especial a Rangel, Marlon, Carrascal, Arrieta, Yesus, manteníamos unidos y era como el combito que teníamos. De mis mejores amigos ahora jugando profesional, Yesus, la verdad que lo extraño“.

Sobre Tulio Gómez. “Don Tulio, la verdad es que muy duro (dijo mientras hacia una seña refiriéndose a alguien tacaño, entre risas). No, don Tulio me llevó al equipo cuando no estaba en mi mejor momento y ya con los técnicos me dieron esa confianza y estoy muy agradecido con el viejo. Don Tulio, ‘platica no hay’“.

