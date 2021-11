Duván Vergara advirtió la clasificación de América y así lo celebró

El exjugador del América de Cali había mencionado días atrás que hacía fuerza para que el equipo se clasificara y también lo celebró.

Hace algunos días, Duván Vergara fue consultado sobre el presente del América de Cali que no venía siendo muy bueno y tenía pocas chances de estar en los cuadrangulares, pero el jugador comentó que tenía mucha ilusión de que el equipo se clasificara incluso si esto terminaría sacando al Envigado de competencia, equipo donde debutó profesionalmente.

Asimismo, Vergara había advertido a los demás equipos que estaban clasificados a la siguiente ronda que no dejaran entrar al cuadro caleño a los 8. “Ya si se da que América entra a los ocho, ayayay, se les va a complicar a los demás, por eso hacen fuerza los demás para que América no entre, no son favoritos y luego sale campeón, así nos pasó en 2020“, dijo en diálogo con Antena 2 Cali.

Ahora, luego de que se dieran todos los resultados, el extremo del Monterrey se pronunció en sus redes sociales y se mostró contento por el objetivo de clasificar. “Que alegría Mecha, siempre supe que clasificaban“, escribió el monteriano es sus historias de Instagram.

Con esto, sumado al apoyo de Michael Rangel quien también mostró su alegría en redes, el equipo tendrá dos hinchas más en estos cuadrangulares que se enamoraron del América durante su estadio en el equipo.