América de Cali sigue buscando un refuerzo en ataque para este 2022. Aunque ha sonado Alejandro Quintana, el nombre de Dayro Moreno sigue vigente.

América de Cali sigue sin presentar grandes refuerzos para 2022. Los hinchas, más allá de una bonita camiseta conmemorativa, quieren nuevas incorporaciones que tengan las condiciones para luchar por títulos en el FPC. Dayro Moreno, histórico goleador, habló sobre su posibilidad de vestir la Escarlata.

En entrevista con Carlos Arango, Dayro habló sobre varios temas que le interesan a los aficionados. Su nombre ha estado cerca de América de Cali desde el año pasado, pero por diferentes razones esto no se ha dado: “Soy un jugador que me gustan los retos y jugar en equipos grandes. Si se da la oportunidad de América, bienvenido sea”.

"Soy de retos, cuando mi representante me dijo la opción de @AmericadeCali me puse feliz, América es grande a nivel nacional e internacional, ojalá se pueda dar para que vean a Dayro haciendo goles"@Dayromoreno16 en #PreguntaElpetiso

Dayro Moreno fue indagado sobre su fama negativa dentro y fuera de los terrenos: el gusto por las fiestas y sus antecedentes de dividir grupos en los equipos donde ha estado: “Nunca me he caracterizado por dividir grupos porque soy muy humilde. Me gusta la recocha, pero cuando me toca agachar la cabeza, la agacho”.

El goleador colombiano está cerca de su retiro y es consiente de eso. Incluso, el artillero tolimense ya sabe a qué edad dejará las disciplinas profesionales: “Ya a mis 36 años me faltan tres años para retirarme. Ya hay un Dayro muy maduro”.