América y las complicadas cifras de penales y tarjetas rojas en contra

A pesar de que el equipo ya tiene encima varios problemas con lesiones y demás, los jugadores tampoco han ayudado para el desarrollo normal de los partidos.

América de Cali viene sufriendo un semestre realmente complicado, pues los resultados están muy lejos de lo esperado, independientemente del cuerpo técnico que esté al mando. Sin intención de justificar a Juan Carlos Osorio, hay unas situaciones que siguen siendo constantes con los jugadores, ahora bajo el mando de Alexandre Guimarães.

Situaciones que complican a cualquier equipo del mundo como lo son: penales en contra y las tarjetas rojas. El cuadro escarlata tiene una cifras muy negativas en estos dos factores y en muy pocas oportunidades los partidos en los que se dieron terminaron con resultados a favor. El cuerpo técnico de Guimarães lleva 4 partidos sin victorias y en los 4 se presentó alguno de los dos casos.

De acuerdo a las cifras mostradas por @/AmericaEnDatos en twitter, en los 20 partidos que se han jugado en este semestre, van 7 expulsiones y 8 penas máximas, siendo apenas 9 partidos en los que el club salió en limpio. Además, en los juegos donde se presentó alguna de las dos situaciones, solamente 3 fueron victorias: fecha 10 vs. Cali, vuelta de Sudamericana vs. Medellín, fecha 14 vs. Millonarios.

Estadísticas negativas de América