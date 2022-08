¿América también jugaría a puerta cerrada vs. Junior?

Contra Rionegro Águilas no habrá público, tampoco hubo ante Cortuluá, pero hay incertidumbre por el próximo juego como locales en el Pascual Guerrero.

Este martes, América de Cali volverá a jugar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero después de casi 3 meses sin hacerlo, pero lo malo es que el escenario deportivo estará con sus tribunas cerradas al público por una sanción pendiente desde el semestre pasado. Sin embargo, este tema ha generado todo un lío entre las directivas del cuadro escarlata y la Dimayor.

El presidente ejecutivo, Mauricio Romero, habló con ‘Zona Libre de Humo’, donde no ocultó su inconformidad por la forma de actuar del Comité Disciplinario, puesto que en la fecha 4, en el juego ante Cortuluá, el equipo pagó una fecha de sanción e incluso tuvo que jugar en el estadio de su rival, pero el mismo no habría contado en la sanción, a pesar de que fue la Dimayor quien programó este juego en esa plaza.

Las declaraciones de ‘Romerito’

“Esto ha generado una desinformación y una cantidad de opiniones basados en desconocimiento que no es lo acertado. La realidad de los hechos es que nosotros fuimos sancionados por dos fechas por el partido en Pasto donde el publico tiró pólvora y eso cayó dentro de la cancha.

Como no podíamos jugar en el Pascual por temas de Copa América, solicitamos a la Dimayor aplazar las dos primeras fechas para poderlas jugar después, lo cual no fue aceptado y solamente se aplazó la fecha ante Pereira. La de Tuluá tocó jugarla, esa fecha tenía que ser sin público por esa sanción.

Cuando nosotros apelamos la sanción en primera instancia, dijimos que por qué una sanción donde nosotros no tenemos ninguna incidencia ni en la seguridad ni en la logística, ellos dicen que no la levantan porque somos reincidentes, entonces la sanción prospera. Hicimos la segunda solicitud, de suspensión de la sanción para la segunda fecha y ellos nos envían un comunicado el viernes donde dicen que no se puede, primero porqué somos reincidentes y segundo, porque no hemos pagado la mitad de la sanción. Esa segunda parte es la que a mí me genera mucha sospecha, ¿cómo así que no la hemos cumplido si ya se cumplió la fecha ante Cortuluá que en la misma Dimayor me asignaron y me dijeron que se tenía que jugar sin público por esa misma razón?.

Hoy estamos radicando una nota aclaratoria sobre esa resolución para que nos aclare ese punto que nos tiene en duda sobre lo que ha pasado, pero no es como mucha gente está diciendo. Ellos dicen en la síntesis del caso que no se ha cumplido la mitad de la sanción, entonces radicamos hoy y dependemos de la velocidad del comité porqué yo necesito salir a la venta de boletas vs. Junior porque pensábamos hacerlo hoy“.