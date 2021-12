América de Cali: ¿Qué ha pasado con lo de Brayan Rovira?

El volante es del interés del cuadro escarlata y en Nacional tienen contemplada su salida. Así están las cosas a la fecha entre ambos clubes.

Desde hace varios días, se viene hablando de la posibilidad de que el volante Brayan Rovira salga de Atlético Nacional. Por medio de su representante, el jugador fue ofrecido a varios clubes del fútbol colombiano incluyendo al América de Cali, donde mostraron interés, pero a día de hoy está muy complicado que la operación se dé.

Según reportaron, en el cuadro antioqueño no tienen contemplada la posibilidad de que salga a modo de préstamo; solamente por venta. En América no tienen los recursos para hacerse con los derechos deportivos del cesarense y en caso de que se mantengan en esa posición en Medellín, el cuadro caleño terminaría bajándose del negocio y buscando otras opciones.

Por otro lado, puede que no esté descartado del todo. Según reportó el periodista de Win Sports, Pipe Sierra, ya le están buscando un posible reemplazo y el jugador que tienen en carpeta es a Jhon Duque, ex Millonarios que no seguirá en el fútbol mexicano. Explica que es una opción, siempre y cuando Rovira termine saliendo del club.

El jugador fue ofrecido a clubes como Once Caldas y Atlético Bucaramanga, que no juegan competencia internacional y tampoco tienen para ofertar para comprar, por lo que el fútbol colombiano se iría descartando. En cuanto a opciones en el exterior, no se conoce ningún interés de momento y lo más cercano que hay es el América de Cali. A esperar.