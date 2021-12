América de Cali: el rumor que involucra a Osorio y Guimarães

Mientras el equipo se mantiene en competencia, ha comenzado a circular un rumor alrededor del banco técnico del América de Cali.

En América de Cali, han mantenido el absoluto respaldo para el técnico Juan Carlos Osorio, incluso cuando las cosas estaban más complicadas en el semestre, por lo que ahora cuando el equipo está buscando un nuevo título se hace extraño que se hable de su continuidad en estos momentos. Sin embargo, hay un fuerte rumor de prensa sobre esto.

Esta semana, el periodista de Win Sports, Hugo Illera, comentó en uno de los programas de este canal una información que le ha llegado a él personalmente. Según explicó, hay un jugador que estaba en el radar de “cierto equipo” y al consultarle sobre eso a su presidente, habría manifestado que ya está comprometido con América de Cali y con el técnico costarricense.

“Alguien habló de que el profesor Guimarães volvía al América, pero nadie había podido confirmarlo. Ahora hablando con el presidente de un club sobre jugadores y todo eso – no es el del Junior – me dijo que ‘íbamos a traer a fulano pero dijo ‘no, yo ya me comprometí con América y con el profesor Guimarães que vuelve””, explicó el comunicador.

Ahora mismo, desde América no han hablado sobre el tema, principalmente porqué Osorio sigue trabajando. Sin embargo, habrá que esperar para lo que pasará en el 2022 y si esta información termina siendo cierta, sin conocerse qué presidente y qué jugador estaban involucrados en esta conversación.