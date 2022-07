América de Cali: actualidad sobre el tema de Joel Graterol

El internacional venezolano sigue con sus ojos puestos en el exterior mientras en América intentan llegar a un acuerdo para su renovación.

Esta semana, aumentó la expectativa con relación a la posible salida de Joel Graterol del América de Cali, puesto que el jugador compartió una historia en su instagram que tenía tintes de despedida, aunque el tema ya se desmintió. Desde las directivas hablaron sobre la situación contractual del portero con relación a su continuidad.

Este viernes, el presidente del cuadro escarlata, Mauricio Romero, habló con ‘Zona Libre de Humo’ sobre este tema y actualizó la información que se conocía hasta el momento. “Esto es como cualquier negociación en cualquier mercado, termina siendo un tema de voluntades. Si todas las partes quieren que se dé, es mucho más fácil ponernos de acuerdo“.

Añadió. “En el caso puntual de Joel, él tiene como objetivo dar el salto a Europa. Hasta el momento no hay una opción sobre la mesa. Estamos tratando de ponernos de acuerdo porque es un jugador muy importante para el club, pero la situación está parada por las voluntades del lado de Joel y sus agentes, entonces habrá que esperar a que ellos den el paso y llegar a un punto de encuentro. Quedarse en América no es una pausa en su carrera, sino que podría ser mejor y tener mejores oportunidades“.

Tomarán decisiones. “Las instituciones están por encima de los jugadores, Joel es muy importante, pero a pesar de que es un gran activo para el club, se debe determinar una fecha, si no se llega a esa fecha, hay que salir a buscar arquero. No podemos esperar a que x o y jugador tome una decisión. Lo que no nos puede pasar es que nos llegue diciembre y salir a buscar jugadores. La posición del club debe ser muy clara y mucha gente sería muy feliz de venir a jugar acá“.

La razón por la que aún no han aceptado la renovación. “Nos hemos reunido varias veces, tanto con él como con sus representantes. Esperemos que de aquí a la próxima semana podamos tener una reunión para acordar esos temas. Hay muy buen trato con su entorno y su situación no es porqué no se quiera quedar, sino porqué está esperando una oferta que no ha llegado“.

Situaciones recientes con jugadores que se van libres. “Yo pienso que son relaciones humanas donde hay mucho dinero de por medio. A veces poner tanta gente de acuerdo no es tan sencillo como la gente piensa. Como esto es un tema de voluntades, desde que la voluntad exista, es mucho más fácil hacer las cosas“.

¿Tiene que ser al fútbol internacional? “Uno pensaría que sí porqué es lo que él quiere, como cualquier jugador, vivir esa experiencia en el fútbol internacional. De ahí a lo que pase, como se dicen tantas cosas, después a la hora del té pasan otras, entonces es difícil analizarlo y comentarlo“.