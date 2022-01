Alejandro Quintana no ve con malos ojos la rotación

El delantero argentino que se incorporó al América de Cali para esta temporada, se refirió a la idea de juego que tiene Juan Carlos Osorio.

Luego de su paso por el Atlético Bucaramanga, el delantero Alejandro Quintana se unió a las filas del cuadro escarlata para esta temporada a pesar de no ser pedido de Juan Carlos Osorio. Sin embargo, el jugador entendió que ahora está bajo su mando y buscará tener las oportunidades en este nuevo club para lograr consolidarse en el fútbol colombiano.

Previo a la presentación oficial con el equipo, el jugador habló con el diario El País de Cali y dio sus impresiones antes de hacer su debut oficial. “Muy feliz por esta oportunidad que se da en mi carrera y más a mi edad (29). Me siento muy maduro y muy contento de vestir esta camiseta, de un equipo tan grande y con tanta historia. Hay que estar a la altura de este reto y trabajar con responsabilidad“.

Sobre la postura de Osorio de no contar con jugadores extranjeros, dijo. “No, yo había hablado desde un comienzo con el profesor Osorio y los directivos cuando se adelantaba la negociación y estaba todo ok. No es que al ‘profe’ no le gusten los extranjeros, por el contrario, lo que a él le gusta es que el foráneo que venga ya conozca el medio, eso me lo expresó y gracias a mi antecedente acá en el país, seguramente me va a ayudar mucho“.

En cuanto a las rotaciones. “Cada entrenador tiene su estilo, yo no lo veo mal, es de darle oxígeno al equipo, así lo veo. Toca prepararnos para cada juego que enfrentemos, todos los rivales son diferentes y el técnico debe pensar en todos esos aspectos Contento por poder trabajar con un técnico de la jerarquía del profesor Osorio y aprender mucho de él“.