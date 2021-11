A propósito de la mención de Tulio Gómez, ¿en qué está Guimaraes?

Alexandre Guimaraes es el DT con el que América de Cali ganó su Estrella 14 en 2019. Un par de años después, el máximo accionista del cuadro escarlata sigue pensando en él.

Así lo dijo este miércoles en entrevista en el Súper Combo (RCN Radio), cuando le hablaron de entrenadores que le gustan para un futuro del club: “De gustarme, me gustan varios pero hay que esperar para ver en su momento si están disponibles. Trazar un proyecto y ver qué opciones hay. Hárold Rivera me gusta, también Alberto Gamero, Luis Fernando Suárez, Hernán Torres con quien tengo una gran relación y aprecio mucho y no me disgustaría tener de regreso a Alexandre Guimarães”, dijo.

A propósito de este último, ¿en qué anda Alexandre Guimaraes?

Él es el entrenador que tuvo América de Cali en 2019. Bajo su mando se logró el título de Liga ganándole la final a Junior. Fue la Estrella 14 del equipo y la clasificación a una Copa Libertadores. Infortunadamente tanto en sus planes como en los del club, llegó la pandemia y la situación económica entre las partes ocasionó su salida.

En América de Cali se intentó evitar el pago de las cifras que tenía ese cuerpo técnico. Así que hubo arreglo para su salida. Se inició el proceso con Juan Cruz Real y posteriormente el de Juan Carlos Osorio. En ese tiempo en que América de Cali ganó una Estrella más y está a la expectativa de conseguirlo también en el semestre en curso, Alexandre Guimaraes solamente tuvo una experiencia más a nivel profesional.

Él dirigió a Atlético Nacional en el primer semestre de 2021. Bajo su mando equipo cayó eliminado en octavos de final de la Copa BetPlay, en primera ronda de la Libertadores (último en el grupo) y cuartos de final de la Liga. Su proyecto terminó en junio y desde ahí no ha vuelto a dirigir.