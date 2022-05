WhatsApp Rojo: ¿qué es y cómo funciona?

WhatsApp Rojo es otra de las alternativas de la aplicación de mensajería que tiene ventajas y desventajas para ser utilizada por los usuarios.

La principal aplicación de mensajería en el mundo tiene una nueva versión plus en la que se puede disfrutar de funciones de la app que no hay en la versión original. Esta es muy similar a Blue WhatsApp Plus.

Algunas personas prefieren utilizar las versiones alternas y simplemente la descargan desde la tienda de aplicaciones de su Androir o íOS.

Funciones de WhatsApp Rojo

– Las nuevas funciones de esta versión traen la posibilidad de bloquear por medio de un patrón o por huella la aplicación.

– También los usuarios podrán impedir que los mensajes equivocados sean borrados.

– La palabra escribiendo no saldrá en el chat de la otra persona así que no habrá que temer si no quieres que alguien sepa que lo estás haciendo.

– Podrás ver estados de WhatsApp sin que el otro usuario se entere.

Así puede descargar WhatsApp Rojo Plus

La aplicación de mensajería aparecerá en su celular cuándo sea descargada en la respectiva tienda de aplicaciones.

– Entrar a Apple Store o Play Store según sea el caso y buscar WhatsApp Plus oprimir en descargar y iniciará el proceso.

-Después tendrá que entrar a la aplicación y realizar todo el proceso de ingresar los respectivos datos.

– Después de esto la aplicación estará lista para utilizar y disfrutar de sus funciones.