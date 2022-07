Todavía sigue la incertidumbre de saber qué pasará con ayudas sociales como el Ingreso Solidario y la Devolución del IVA.

Ingreso Solidario, que regresa este mes con un pago que incluye el nuevo sistema de tarifas diferenciales (lea también: Consejo para consultar el Ingreso Solidario de julio), tiene vigencia hasta diciembre del 2022. En adelante corresponde al nuevo gobierno definir si el programa sigue, cambia o queda archivado.

Para el presidente electo, Gustavo Petro, existe la necesidad de revisar qué sucede con los programas sociales. En su momento, durante la campaña electoral él sostuvo que un incentivo como el del Ingreso Solidario debería equivaler a la mitad de un salario mínimo para ser en verdad una ayuda en pro de reducir los indicadores de pobreza.

+ ¿Qué opinó Gustavo Petro sobre el Ingreso Solidario?

La actual administración del país dejará el anteproyecto, con las garantías que existen en cuanto a la continuidad del Ingreso Solidario. Hablarán sobre ello en los empalmes, pero la decisión es única de la nueva administración.

Los giros del Ingreso Solidario tienen vigencia hasta diciembre, ya que existen los recursos. Hay garantía de pagos hasta ese mes, según lo dispuesto en la ley de inversión social.

¿Unirán el Ingreso Solidario con la Devolución del IVA?

Existe una crítica a la Devolución del IVA, según José Antonio Ocampo, elegido como el nuevo ministro de Hacienda, una vez arranque la administración de Gustavo Petro. “Realmente no ha funcionado bien, tenemos que integrarlo a otros programas que se destinan a apoyar a los hogares pobres para tener un solo sistema de apoyo y no un conjunto que no ha sido un buen sistema”, dijo Ocampo para W Radio.

La intención de los nuevos encargados de la administración del país en materia de programas sociales pasa por revisarlos a fondo, cómo consolidarlos, unirlos e integrarlos, con el objetivo de seguir favoreciendo a los hogares más pobres de Colombia.