Cambiar de EPS en Colombia es un derecho que tienen todos los afiliados al sistema de salud. En 2026, este proceso mantiene reglas claras definidas por las autoridades, especialmente la Superintendencia de Salud, que ha insistido en la libertad de elección como un principio fundamental del sistema.

Sin embargo, aunque el traslado es un trámite gratuito y cada vez más digital, no puede hacerse en cualquier momento ni bajo cualquier condición. Existen requisitos específicos, tiempos mínimos de permanencia y situaciones excepcionales que pueden habilitar o limitar el cambio. Conocerlos es clave para evitar rechazos o demoras.

Requisitos para cambiar de EPS en Colombia en 2026

Uno de los aspectos más importantes para cambiar de EPS en Colombia es cumplir con el tiempo mínimo de permanencia. En condiciones normales, el sistema exige haber estado afiliado al menos 12 meses continuos en la misma entidad antes de solicitar el traslado.

Este requisito busca garantizar la estabilidad del sistema y evitar movimientos constantes entre entidades. El conteo del tiempo se realiza desde la fecha de afiliación inicial a la EPS actual, por lo que cualquier interrupción puede reiniciar el periodo. Además de este criterio principal, hay otras condiciones obligatorias que deben cumplirse al momento de hacer la solicitud:

No tener hospitalización activa: Ni el afiliado principal ni los beneficiarios de su grupo familiar pueden estar hospitalizados cuando se solicite el traslado. Esta restricción se aplica porque el sistema prioriza la continuidad de la atención médica durante procesos críticos. Si existe una hospitalización activa, el cambio deberá esperar hasta que finalice el proceso médico correspondiente.

Ni el afiliado principal ni los beneficiarios de su grupo familiar pueden estar hospitalizados cuando se solicite el traslado. Esta restricción se aplica porque el sistema prioriza la continuidad de la atención médica durante procesos críticos. Si existe una hospitalización activa, el cambio deberá esperar hasta que finalice el proceso médico correspondiente. Estar al día en los aportes al sistema de salud: Otro requisito fundamental es no tener deudas en los pagos al sistema de seguridad social. Esto aplica especialmente para trabajadores independientes o empleadores responsables de cotizaciones. El sistema verifica automáticamente el estado de los aportes. Si existen mora o inconsistencias, el traslado será rechazado hasta que se regularice la situación.

Excepciones para cambiar de EPS sin cumplir los 12 meses

Aunque el requisito general es permanecer un año en la misma EPS, la normativa contempla excepciones que permiten realizar el cambio antes de cumplir ese tiempo. Estas situaciones responden a la necesidad de proteger el acceso efectivo a los servicios de salud y garantizar condiciones adecuadas para los usuarios.

Unificación del núcleo familiar: Cuando un grupo familiar está afiliado a diferentes EPS, se permite el traslado para que todos queden en una misma entidad. Este proceso facilita la gestión de servicios y mejora la coordinación de la atención.

Cuando un grupo familiar está afiliado a diferentes EPS, se permite el traslado para que todos queden en una misma entidad. Este proceso facilita la gestión de servicios y mejora la coordinación de la atención. Fallas en la prestación del servicio: Si la EPS presenta deficiencias en la atención médica, estas pueden ser motivo para solicitar el cambio antes del año. Sin embargo, estas fallas deben estar debidamente soportadas o reportadas ante las autoridades competentes.

Si la EPS presenta deficiencias en la atención médica, estas pueden ser motivo para solicitar el cambio antes del año. Sin embargo, estas fallas deben estar debidamente soportadas o reportadas ante las autoridades competentes. Cambio de cobertura geográfica: Si la EPS deja de prestar servicios en el municipio donde reside el afiliado, este podrá trasladarse a otra entidad sin necesidad de cumplir el tiempo mínimo de permanencia.

Cómo hacer el trámite para cambiar de EPS en 2026

El proceso de traslado de EPS en Colombia es gratuito y no requiere intermediarios. Cualquier persona puede hacerlo directamente, lo que reduce riesgos de fraude o cobros indebidos. Actualmente existen dos formas principales de realizar el trámite:

Cambio de EPS por internet en el Sistema de Afiliación Transaccional

La vía digital es la más utilizada en 2026. El trámite se realiza a través del portal oficial del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), disponible en www.miseguridadsocial.gov.co.

Para hacerlo, el usuario debe crear una cuenta con su información personal y acceder al sistema. Una vez dentro, podrá seleccionar la opción de traslado de EPS, elegir la nueva entidad y completar el formulario correspondiente. El sistema valida automáticamente los requisitos, por lo que el proceso es ágil y permite hacer seguimiento en línea.

Cambio de EPS de forma presencial

También es posible realizar el trámite directamente en los puntos de atención de la EPS a la que se desea trasladar. Allí se debe diligenciar un formulario de afiliación o traslado.

Esta opción es útil para quienes prefieren recibir asesoría personalizada o tienen dificultades con plataformas digitales.

Plazos y tiempos del cambio de EPS en Colombia

Uno de los aspectos que más dudas genera es el tiempo que tarda en hacerse efectivo el traslado. Aunque el proceso de solicitud puede completarse en un solo día, la activación del cambio tiene plazos definidos por el sistema.

Generalmente, el traslado de EPS se hace efectivo el primer día del segundo mes siguiente a la solicitud. Esto significa que el cambio no es inmediato y existe un periodo de transición. Durante ese tiempo, el afiliado continúa recibiendo atención en su EPS actual.

Continuidad del servicio de salud durante el traslado

Un punto clave es que el derecho a la salud no se interrumpe en ningún momento. Mientras el traslado se hace efectivo, la EPS actual está obligada a garantizar todos los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Esto aplica tanto para el cotizante como para los beneficiarios del núcleo familiar, asegurando continuidad en tratamientos, consultas y procedimientos.

Errores comunes al cambiar de EPS y cómo evitarlos

Aunque el proceso es relativamente sencillo, existen errores frecuentes que pueden retrasar o impedir el cambio de EPS en Colombia.

Uno de los más comunes es intentar hacer el traslado sin cumplir el tiempo mínimo de permanencia, sin aplicar a una excepción válida. También es habitual que los usuarios desconozcan deudas pendientes en aportes, lo que bloquea automáticamente la solicitud.

Otro error es recurrir a intermediarios que prometen agilizar el proceso a cambio de dinero. Este trámite es completamente gratuito, por lo que cualquier cobro adicional es innecesario y puede ser riesgoso.

Verificar previamente los requisitos, usar canales oficiales y asegurarse de que la información esté actualizada son pasos clave para realizar el cambio de EPS sin inconvenientes en 2026.