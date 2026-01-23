Colombia arranca el 2026 con una política habitacional que mantiene como prioridad facilitar el acceso a la vivienda propia, especialmente para los hogares de ingresos bajos y medios. En un país donde el arriendo sigue representando una carga mensual significativa, los subsidios continúan siendo la principal herramienta para cerrar la brecha entre el ahorro familiar y el valor de un inmueble.

Durante el último año, el impacto de estas ayudas fue determinante. La concurrencia entre subsidios del Gobierno Nacional, Cajas de Compensación y crédito hipotecario permitió que más de 130.000 viviendas se comercializaran en el país. Para 2026, los programas vigentes ajustaron sus montos con base en el nuevo Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), fijado en $1.750.905, lo que redefine los valores de apoyo y las condiciones de acceso.

Subsidios de vivienda vigentes en Colombia para 2026

Si el objetivo es comprar vivienda este año, es fundamental conocer qué subsidios siguen activos y cómo se aplican. La oferta se mantiene enfocada en vivienda nueva y se organiza según el tipo de inmueble: Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS).

La VIP corresponde a proyectos cuyo valor no supera los 90 SMMLV, mientras que la VIS puede llegar hasta 150 SMMLV en las principales ciudades. Esta clasificación es clave, ya que determina tanto el monto del subsidio como los hogares que pueden acceder a él.

Mi Casa Ya 2026: montos y hogares priorizados

El programa Mi Casa Ya continúa en 2026 como el principal subsidio nacional para la compra de vivienda nueva. Su asignación se basa en la clasificación del Sisbén IV, priorizando a los hogares ubicados entre los grupos A1 y D21.

Para este año, los montos quedaron definidos así:

Hogares con ingresos de 0 a 2 SMMLV: pueden recibir hasta 30 SMMLV , equivalentes a $52.527.150 , destinados principalmente a la cuota inicial.

pueden recibir hasta , equivalentes a , destinados principalmente a la cuota inicial. Hogares con ingresos de 2 a 4 SMMLV: acceden a un subsidio de 20 SMMLV, es decir, $35.018.100.

Además del apoyo directo, Mi Casa Ya mantiene la cobertura a la tasa de interés del crédito hipotecario, un beneficio que reduce el valor de las cuotas mensuales durante los primeros años del préstamo y mejora la sostenibilidad financiera del hogar.

Subsidios de las Cajas de Compensación Familiar en 2026

Las Cajas de Compensación siguen siendo un actor clave en el acceso a vivienda para trabajadores formales. Estas entidades ofrecen subsidios a sus afiliados, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos, ahorro previo y no propiedad de vivienda.

Uno de los aspectos más relevantes en 2026 es la posibilidad de concurrencia. Los hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV pueden sumar el subsidio de su Caja de Compensación con el de Mi Casa Ya, alcanzando apoyos totales de hasta 50 SMMLV. Esta combinación resulta decisiva para completar la cuota inicial y reducir el monto del crédito.

Requisitos generales para acceder a los subsidios de vivienda en Colombia

Aunque cada programa tiene condiciones específicas, existen requisitos comunes que aplican para la mayoría de los subsidios vigentes en 2026. El primero es tener la información actualizada en el Sisbén IV, ya que este sistema define la priorización de los hogares.

También es obligatorio no ser propietario de vivienda en Colombia ni haber recibido anteriormente un subsidio familiar de vivienda. A esto se suma la necesidad de demostrar ingresos estables y contar con un ahorro previo, que puede provenir de cesantías, cuentas de ahorro programado o recursos propios.

Cómo aplicar a un subsidio de vivienda en 2026 paso a paso

El proceso para acceder a un subsidio de vivienda inicia con la preaprobación de un crédito hipotecario o leasing habitacional. Este paso es clave, ya que los subsidios no reemplazan el crédito, sino que lo complementan.

Una vez definida la capacidad de endeudamiento, el siguiente paso es elegir un proyecto de vivienda VIS o VIP que cumpla con los topes establecidos. En el caso de Mi Casa Ya, la postulación se realiza a través de la entidad financiera o la constructora, que se encarga de validar la información y enviarla para su evaluación.

Para los subsidios de Cajas de Compensación, el trámite se hace directamente ante la Caja a la que esté afiliado el trabajador, presentando los documentos requeridos y acreditando el ahorro previo. En ambos casos, es importante tener en cuenta que los cupos se asignan por orden de llegada y disponibilidad presupuestal.

Fechas, cupos y recomendaciones clave para 2026

Uno de los errores más comunes es iniciar el trámite cuando los cupos ya están avanzados. En 2026, la recomendación es comenzar el proceso en el primer trimestre del año, cuando aún hay mayor disponibilidad presupuestal y los tiempos de respuesta suelen ser más ágiles.

Mantener los documentos al día, verificar periódicamente la clasificación en el Sisbén y contar con asesoría financiera desde el inicio puede marcar la diferencia entre obtener o no el subsidio. Con planificación y acceso oportuno a la información, los programas vigentes en 2026 siguen representando una oportunidad real para que miles de hogares den el paso hacia la casa propia.