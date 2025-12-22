Cuando se activan los pagos de transferencias en Colombia, lo primero no es acudir de inmediato a un punto de giro, sino verificar si realmente tienes un pago disponible, cuál es el operador asignado y en qué fecha puedes reclamar. Este paso previo evita filas innecesarias, traslados costosos y confusiones causadas por información no oficial.

Esta recomendación aplica especialmente para los hogares beneficiarios de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA, ya que los ciclos de pago pueden realizarse por abono en cuenta o por giro, dependiendo de la asignación definida para cada persona por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Paso a paso en SuperGIROS para consultar si hay giro

Si tu pago fue asignado por giro, sigue este procedimiento para confirmar si tienes dinero disponible:

Clic aquí para hacer la consulta. Sigue las instrucciones:

Ingresa a la opción “Ya llegó mi giro” en los canales oficiales de SuperGIROS .

en los canales oficiales de . Selecciona el tipo de documento e ingresa el número tal como aparece en tu identificación.

Acepta el tratamiento de datos y presiona el botón de consulta.

Si el sistema indica “giro disponible” , toma nota del punto asignado y del operador informado.

, toma nota del punto asignado y del operador informado. Antes de desplazarte, revisa el cronograma local publicado por la alcaldía, gobernación o el operador en tu territorio.

Si la página presenta intermitencias, intenta nuevamente desde la sección de consulta de pagos del operador.

Por qué es clave verificar antes de ir a cobrar

Según las orientaciones oficiales del DPS, una misma persona puede estar habilitada para recibir el incentivo, pero en un operador diferente al que acostumbra o en una fecha posterior a la que circula en cadenas de WhatsApp o publicaciones no verificadas.

Por eso, la guía es clara: siempre confirma tu estado en los enlaces oficiales y revisa el cronograma definido para tu municipio antes de acercarte a SuperGIROS u otro aliado de pago.

Recomendación final antes de reclamar

Que aparezca un giro disponible no siempre significa cobro inmediato. En muchos municipios se organizan fechas por pico y cédula o por rangos de días para evitar congestiones.

Además, es recomendable verificar también en el enlace de giros del Banco Agrario, donde se confirma el canal y el lugar asignado para reclamar la transferencia. Este doble chequeo ayuda a evitar desplazamientos innecesarios.

Renta Ciudadana: consulta hoy con tu cédula si eres beneficiario

Si haces parte de los hogares que reciben Renta Ciudadana y aún no has confirmado tu estado, lo más importante es actuar con calma, pero sin dejarlo para después. Consulta hoy con tu cédula y verifica si tienes un giro disponible y en qué punto te corresponde reclamarlo.

La recomendación principal es no acudir a oficinas o corresponsales sin antes revisar en línea, ya que ese paso previo reduce el riesgo de perder la fecha final de cobro.

Cómo hacer la consulta en el DPS paso a paso

Clic aquí para hacer la consulta. Sigue estas indicaciones:

Ten a la mano tu documento de identidad.

Ingresa al portal oficial de consulta del DPS .

. Digita tu número de cédula y revisa si el sistema muestra “pago disponible” o “sin pago” .

o . Si aparece giro, confirma el canal asignado y acércate dentro del horario del aliado correspondiente.

Verifica nuevamente el punto de cobro en la plataforma de giros del Banco Agrario. Puedes hacerlos dando clic acá.

Si el sistema indica un giro activo, recuerda que el cobro puede realizarse mediante aliados autorizados como SuperGIROS, Efecty, Reval y otros corresponsales, según la zona. Lo clave es seguir exactamente la información que arroje la consulta para no perder el viaje.

Canales oficiales para resolver dudas

En caso de inconvenientes, el Departamento para la Prosperidad Social dispone de su portal oficial y líneas de atención al ciudadano, donde se orienta sobre novedades en datos, mensajes de texto, validaciones y fases de dispersión.

Consultar por los canales oficiales es la mejor forma de obtener información clara, actualizada y evitar errores al momento de reclamar tu dinero.