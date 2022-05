Pico y placa en Medellín para el 23, 24, 25, 26 y 27 de mayo del 2022

Medellín sigue trabajando para mejorar la movilidad de la ciudad y sus alrededores por eso es indispensable cumplir con la medida y no ganarse dolores de cabeza.

En el primer semestre del año el Pico y placa sigue siendo una de las estrategias importantes en cuanto a movilidad en la ciudad, para generar menos caos vehicular.

La restricción de carros, motos y otros tipos de transporte hacen parte de esta medida que no es igual en todas las ciudades de Colombia. Hay que recordar que esta regla tiene algunas excepciones en la capital de la montaña en algunas avenidas, El Sistema Vial del Río (Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela), Avenida Las Palmas, Avenida 33 desde el Río hasta su conexión con Las Palmas, Laterales de la quebrada La Iguaná (entre carreras 63 y 80), Calzada norte (sentido oriente – occidente) del Puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

Pico y placa en Medellín

Lunes 23 de mayo del 2022

Particulares: placas terminadas en 6 y 9 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 6 y 9 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 3 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Martes 24 de mayo del 2022

Particulares: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 9 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Miércoles 25 de mayo del 2022

Particulares: placas terminadas en 4 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 4 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 0 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Jueves 26 de mayo del 2022

Particulares: placas terminadas en 0 y 7 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 0 y 7 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 6 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Viernes 27 de mayo del 2022

Particulares: placas terminadas en 5 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 5 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 7 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)