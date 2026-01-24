Nequi se consolidó como una de las billeteras digitales más usadas en Colombia para enviar y recibir dinero en segundos. Su facilidad de uso, basada en transferencias por número de celular, ha hecho que millones de personas la incorporen en su rutina diaria. Sin embargo, esa misma rapidez puede jugar en contra cuando se comete un error al digitar el número del destinatario y la plata termina en una cuenta que no corresponde.

Pensando en este tipo de situaciones, la plataforma habilitó un trámite específico dentro de su aplicación para acompañar a los usuarios que envían dinero al número equivocado. Esta solución oficial permite solicitar la devolución del monto enviado y contar con el respaldo del equipo de atención, evitando gestiones externas y brindando mayor tranquilidad ante un error cada vez más común en los pagos digitales.

Por qué se producen errores al enviar dinero en Nequi

Para hacer transferencias entre cuentas Nequi es obligatorio ingresar el número de celular del destinatario. Aunque el proceso es simple, existen situaciones comunes que aumentan el riesgo de error: números similares, contactos mal guardados, envíos apresurados o falta de verificación antes de confirmar la transacción.

Este tipo de equivocaciones no siempre ocurre por descuido, sino por la rapidez con la que se realizan los pagos digitales. Por eso, Nequi decidió intervenir tanto en la prevención como en la solución del problema.

La medida preventiva de Nequi antes de confirmar el envío

Antes de hablar del trámite de devolución, es importante destacar la primera acción que implementó Nequi para reducir errores. Desde hace algunos meses, la app muestra las letras iniciales del nombre del destinatario justo antes de confirmar el envío de dinero.

Este paso permite validar si el número corresponde realmente a la persona correcta. Si las iniciales no coinciden, el usuario puede cancelar la operación antes de enviar la plata. Esta medida ha ayudado a disminuir los errores, pero no los elimina por completo, razón por la cual se activó un trámite posterior para los casos en los que el dinero ya fue enviado.

Qué hacer si enviaste plata a un número equivocado en Nequi

Si el dinero ya salió de tu cuenta y llegó a una persona incorrecta, Nequi recomienda no intentar soluciones externas ni contactar al banco por fuera de la aplicación. La plataforma cuenta con un trámite interno que centraliza todo el proceso.

La herramienta principal es la función “Pedir plata”, que permite solicitar directamente la devolución del dinero desde el historial de movimientos. Este trámite queda registrado dentro de la app y funciona como un canal formal de comunicación entre quien envió el dinero y quien lo recibió.

Cómo solicitar la devolución del dinero en Nequi, paso a paso

Nequi ofrece dos rutas claras para iniciar el trámite de devolución cuando el envío fue erróneo:

Desde el historial de transacciones

Ingresa a tu historial de movimientos en la app.

Selecciona la transacción que realizaste por error.

Elige la opción “Pedir plata” .

. Escribe un mensaje explicando que el dinero fue enviado al número equivocado.

Desde la opción de reporte del movimiento

Entra a la transacción incorrecta.

Haz clic en “¿Algún problema con este movimiento?” .

. Selecciona “Enviaste a un número equivocado o persona incorrecta” .

. Crea el pedido de devolución directamente desde ese menú.

En ambos casos, el receptor recibe una notificación en su app Nequi con la solicitud y el mensaje aclaratorio.

Qué sucede después de enviar la solicitud de devolución

Una vez iniciado el trámite, el proceso depende inicialmente de la respuesta de la persona que recibió el dinero. En muchos casos, el receptor devuelve el monto al darse cuenta de que se trató de un error.

Si no hay respuesta o la devolución no se realiza, Nequi recomienda acudir a sus canales oficiales de atención al usuario. El equipo de la plataforma revisa el caso y se encarga de contactar al receptor para solicitar formalmente la devolución del dinero recibido por equivocación.

Este acompañamiento no garantiza una devolución inmediata, pero sí establece un canal oficial que respalda al usuario que cometió el error.

Implicaciones legales de quedarse con dinero enviado por error en Nequi

Nequi recuerda que retener dinero que no pertenece al receptor puede tener consecuencias legales. En Colombia, quedarse con una suma que llegó por equivocación y negarse a devolverla puede generar problemas jurídicos.

Por esta razón, la plataforma insiste en actuar de buena fe. Si una persona recibe dinero que no esperaba, lo correcto es devolverlo o comunicarse con Nequi para aclarar la situación. Esta recomendación protege tanto al remitente como al receptor.

Recomendaciones para evitar errores en futuros envíos

Además de conocer el trámite de devolución, Nequi sugiere adoptar algunos hábitos para minimizar el riesgo de errores al enviar dinero:

Verificar siempre las iniciales del nombre antes de confirmar la transacción.

antes de confirmar la transacción. Revisar con calma el número de celular digitado.

Confirmar con el destinatario cuando se hace un envío por primera vez.

Evitar transferencias rápidas si se trata de montos altos.

Estas prácticas, junto con las herramientas de la app, ayudan a usar Nequi de forma más segura y consciente.

Un trámite pensado para proteger a los usuarios de Nequi

Con la función “Pedir plata” y el soporte de su equipo de atención, Nequi estructuró un trámite claro y accesible para los errores al enviar dinero. Todo el proceso se realiza dentro de la aplicación, sin llamadas externas ni gestiones adicionales.

La combinación de prevención, solicitud directa de devolución y acompañamiento oficial refuerza la confianza en el uso diario de Nequi y demuestra cómo la plataforma responde a uno de los errores más comunes en las transferencias digitales en Colombia.