En Colombia, la licencia de conducción no es un documento único para todos los conductores. Está dividida en categorías que determinan qué tipo de vehículo puede manejar cada persona. Entender qué significan A1, A2, B1, B2, C1 y C2 es fundamental para evitar sanciones y conducir dentro de la legalidad.

Cada categoría responde al tipo de vehículo, su tamaño, su potencia y el uso que se le dará, ya sea particular o de servicio público. Por eso, antes de iniciar un trámite o aceptar un empleo que requiera conducción, es importante verificar que la licencia corresponda exactamente al automotor que se va a operar.

Cómo se dividen las categorías de la licencia de conducción en Colombia

Las licencias de conducción en Colombia se agrupan en tres grandes categorías: A, B y C.

La categoría A autoriza a conducir motocicletas.

La categoría B autoriza a conducir vehículos de uso particular.

La categoría C está destinada a quienes conducen vehículos de servicio público.

Cada una de estas categorías se subdivide según el tipo y capacidad del vehículo.

Categoría A en la licencia de conducción en Colombia

Licencia A1: permite conducir motocicletas con motor igual o menor a 125 centímetros cúbicos (cc). Es la categoría básica para quienes manejan motos de bajo cilindraje. Está diseñada para motocicletas livianas y de menor potencia, comúnmente utilizadas para transporte personal en entornos urbanos.

Licencia A2: autoriza a conducir motocicletas, motociclos y mototriciclos con motor mayor a 125 cc. Esta categoría incluye automáticamente la A1, lo que significa que quien tenga A2 puede conducir motos de bajo y alto cilindraje. Es obligatoria para quienes utilicen motocicletas de mayor potencia. Es importante tener en cuenta que si una persona tiene licencia para carro (categoría B) y desea conducir motocicleta, deberá tramitar de manera obligatoria la categoría A1 o A2, según el tipo de moto.

Categoría B en la licencia de conducción en Colombia

Licencia B1: permite conducir vehículos de uso particular como:

Automóviles

Motocarros

Cuatrimotos

Camperos

Camionetas

Microbuses particulares

Es la licencia más común entre quienes conducen carro en el país. No habilita para servicio público, únicamente para uso particular.

Licencia B2: autoriza a conducir camiones rígidos, busetas y buses de uso particular. Esta categoría es requerida para vehículos más grandes que superan las dimensiones y capacidades permitidas en la B1. Es importante recordar que quien tiene B2 puede conducir vehículos de la categoría inferior, es decir, también puede manejar automóviles y camionetas de la B1.

Licencia B3: permite conducir vehículos articulados de uso particular, como tractocamiones. Quien la posee puede conducir vehículos de las categorías inferiores B2 y B1. Sin embargo, si una persona tiene B1 o B2 y desea manejar un vehículo articulado, deberá realizar el curso correspondiente para obtener la B3.

Categoría C en la licencia de conducción en Colombia

La categoría C está destinada a conductores de servicio público.

Licencia C1: permite conducir automóviles, camperos, camionetas y microbuses que prestan servicio público. Es decir, aunque el tipo de vehículo puede ser similar al de la categoría B1, la diferencia radica en el uso. La C1 autoriza la conducción cuando el vehículo está destinado al transporte remunerado de pasajeros o servicios similares.

Licencia C2: permite conducir camiones rígidos, busetas y buses de servicio público. Es obligatoria para quienes trabajan transportando pasajeros o carga en vehículos de mayor capacidad dentro del sector público. Para obtener esta categoría es requisito contar previamente con la licencia C1.

Licencia C3: permite conducir vehículos articulados tanto de servicio público como particular. Para acceder a esta categoría es necesario contar previamente con la C2. Esto sigue una estructura progresiva similar a la categoría B, donde se debe avanzar paso a paso según el tipo de vehículo.

Reglas clave sobre equivalencias entre categorías

Un punto importante es que las categorías superiores permiten conducir vehículos de categorías inferiores dentro del mismo grupo.

Por ejemplo:

Quien tiene B2 puede conducir B1.

Quien tiene B3 puede conducir B2 y B1.

Quien tiene C2 puede conducir C1.

Quien tiene C3 puede conducir C2 y C1.

Sin embargo, las categorías no se cruzan entre sí. Es decir, tener licencia para vehículo (B o C) no habilita automáticamente para conducir motocicleta. En ese caso, es obligatorio tramitar A1 o A2.

Del mismo modo, si una persona tiene licencia para moto y desea conducir carro, deberá realizar el curso correspondiente para obtener la categoría B.

Por qué es importante tener la categoría correcta

Conducir un vehículo para el cual no se tiene la categoría adecuada constituye una infracción de tránsito y puede generar sanciones económicas, inmovilización del vehículo y suspensión de la licencia.

Por eso, antes de aceptar un empleo como conductor o adquirir un vehículo de mayor capacidad, es fundamental verificar que la licencia corresponda a la categoría exigida por la normativa vigente en Colombia.