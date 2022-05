Ingreso Solidario: ¿Si tiene giros pendientes no le pagan mayo y junio?

Los giros pendientes en el Ingreso Solidario son pagos que el beneficiario no cobró en su debido momento. Saldos de años anteriores o del mismo 2022.

La mayoría de las veces, le pasa a beneficiarios que tienen por modalidad de cobro en el Ingreso Solidario los de pagos presenciales. Es decir, van a las instalaciones de la entidad donde han sido asignados (Supergiros) y allí les dan la plata. No es como a los bancarizados, quienes reciben los incentivos en sus cuentas de ahorros o depósitos digitales. Con el Ingreso Solidario funciona de una manera muy diferente.

Beneficiarios del Ingreso Solidario con giros pendientes de años anteriores

Si tiene giros pendientes, sin cobrar de los años 2021 y 2020, atentos. Ya se hizo un ciclo de pagos especiales para que esas familias con saldos sin cobrar de los periodos ya mencionados se pongan al día. Les pagan ese dinero en giros para ser cobrados de forma presencial en Supergiros.

Si no alcanzó en el primer ciclo, ya sea porque no sabía o no fue incluido en el listado para esos pagos, tranquilo. Pronto vendrán nuevos procesos de pagos especiales.

Si tiene giros pendientes no le pagan mayo y junio

Eso depende. Si son saldos de año pasado, pero los giros de este 2022 ya los recibió, entonces debe estar tranquilo porque no interfiere en el proceso.

Ahora bien. Si se trata de un beneficiario que se dejó acumular en tres periodos sin cobrar el subsidio, lo más seguro es que no le paguen mayo y junio porque entró en suspensión. Le retienen esos pagos hasta que ese hogar no adelante el proceso para reclamar los giros pendientes. Debe ponerse en contacto con Prosperidad Social para ello.