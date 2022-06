¿Esta semana habrá noticias sobre el Ingreso Solidario?

Llega la tercera semana del mes de junio y los beneficiarios del Ingreso Solidario ya debieron recibir sus pagos. La mayoría se encuentra al día con los giros.

Ingreso Solidario es un programa de periodicidad bimestral. Cambió, ya que hasta el 2021 el sistema de pagos era mensual. Ahora hay que esperar un poco más por los pagos, sin que ello significa una disminución en el valor de lo pagado.

De hecho, el incentivo económico que se paga en el Ingreso Solidario subió su valor, con relación a los años anteriores. Habrá familias que reciban hasta $435.000 a partir de julio, cuando entre en vigor el nuevo sistema de pagos diferenciados.

Por otra parte, el Ingreso Solidario tiene garantizados sus giros hasta el mes de diciembre de este año, conforme a lo fijado en la ley de inversión social. Después de ese giro o antes, dependiendo de la prioridad que le den a este tema, se definirá si el programa sigue o no. Será una decisión que en su momento tome Gustavo Petro, quien ha sido elegido como nuevo presidente de Colombia.

Para esta semana no se esperan mayores novedades con relación al programa. Es probable que se diga algo relacionado con los pagos de giros pendientes a familias que no cobraron en ciclos de años anteriores al 2022.

Recordemos que el nuevo pago del programa se producirá hasta el mes de julio, sobre la tercera semana según lo tienen planificado en Prosperidad Social.

🚨¡No se deje engañar!

•No hay inscripciones para nuevos programas de Prosperidad Social.

•Prosperidad Social no invita a la población a páginas que no sean oficiales. Éstas terminan siempre en .GOV.CO

•Para acceder a los programas NO se necesitan intermediarios. pic.twitter.com/nyYj3bEdfw

— Prosperidad Social (@ProsperidadCol) June 19, 2022