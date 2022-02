Vito de Palma: su amor por Millonarios y ‘El Pibe’ como el mejor de Colombia

En la segunda parte de la entrevista que le hizo ‘Charla Técnica Colombia’ a Vito de Palma, el italoargentino habló sobre el futbolista colombiano en Italia y cómo se enamoró de Millonarios.

“El ‘Tino’ hizo cosas extraordinarias en Europa, pero Valderrama siempre me llamó la atención, es más, yo le puse de apodo, “el hombre invisible”, por que sin ser demasiado dinámico se la ingeniaba para recibir siempre solo, como puede ser que el rival no lo siga, tenía esa capacidad de ver la jugada antes, él recibía el balón de y de primera ya sabia que hacer, para mi el mejor jugador colombiano que vi jugar es Valderrama, a nivel de reconocimiento mundial por las chances de ganar el balón de oro, digamos Asprilla es el jugador colombiano más conocido en el mundo.”, inició.

Y agregó que “una frase de Adriano Galiani director general del Milán hace un tiempo, “la relación precio-calidad se encuentra en Colombia, y yo creo que el jugador colombiano anda bien en Italia, por que el biotipo colombiano es extraordinario, el problema es que el fútbol colombiano no es muy táctico, es más creo que el jugador colombiano no entiende el verdadero significado de la palabra táctico; creen que la táctica es defenderse, es no jugar al fútbol, todo lo contrario, una buena táctica enaltece las individualidades, el profe Osorio me decía que le era difícil transmitir esa disciplina táctica, pero vos pones un jugador colombiano, en medio, de italianos, franceses, ingleses, argentinos, brasilero, es mucho más fácil para él, es obligatorio asumir el mismo comportamiento profesional, no solo trabajar no solo el talento si no lo táctica, y se acostumbran a lo táctico el biotipo colombiano es muy parecido al brasilero; yo tengo una debilidad por Muriel, dámelo siempre, es lo más cercano en parecerse a Ronaldo (el fenómeno), Cuadrado dámelo de cuatro, ustedes no encuentran en el panorama Mundial alguien que lance mejores centro que él, hace bien la parte defensiva.”

Vito de Palma habló de su fanatismo por Millonarios, y la liga colombiana, “yo no sé cómo me hice de Millonarios, una vez leí un libro de Distefano y creo que fui allí, son enamoramientos, me enviaros camisetas y con ella salgo a correr, yo me quedé muy mal porque no salió campeón hace poco, se desdibujó en el final, y siendo sumamente honesto yo veo los resultados del fútbol colombiano y algunos goles de Millonarios honestamente no me da el tiempo para verlo, es más un cariño que un real conocimiento de los jugadores, sé algo de América por que hablo con Osorio”.

La entrevista completa a Vito de Palma (Charla Técnica)