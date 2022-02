Polémico penal y mal cobro de Macalister Silva

Daniel Ruiz fue derribado en el área, hubo penal para Millonarios y Silva lo botó. Así fue la desafortunada secuencia.

Partido difícil para Millonarios. Le ha pasado de todo. Además de la expulsión de Sosa, en el segundo tiempo ante Fluminense hubo un polémico penalti a favor del cuadro Embajador. Sin embargo, el capitán David Macalister Silva no aprovechó la oportunidad desde los once pasos.

