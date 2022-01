Nueva versión sobre posible venta de Millonarios

Durante la emisión del programa VBAR de Caracol Radio, medio de comunicación del cual Gustavo Serpa hace parte de su Junta Directiva, se refirieron al tema de la posible venta de Millonarios.

Esta información de compradores interesados en el club azul, de ofertas con antigüedad no mayor a los 6 meses, fue originada en Blu Radio. Javier Hernández Bonnet dijo que lo podían desmentir, pero era así. Hay ofertas para comprar a Millonarios y sus actuales dueños han pedido una cifra “como para no venderlo”.

La nueva información, versión nueva sobre la eventual venta de Millonarios, fue entregada por Diego Rueda. De nuevo retiramos que Caracol Radio es un medio que tiene en común con el equipo bogotano al dueño.

“Sobre una posible venta: No hay oferta. Ninguna. No hay ninguna posibilidad de venta. Es falso. No hay venta de Millonarios. No se está vendiendo”, es la versión del citado medio deportivo.