Millonarios en Copa Libertadores 2022. Sorteo y posibles rivales

Por ahora, salvo que Deportes Tolima sea campeón, Millonarios es Colombia 3 para efectos de la Copa Libertadores 2022.

Ese derecho lo obtuvo por ser el mejor equipo en la Tabla de Reclasificación, que no haya ganado cupo al certamen continental. Tolima no cuenta porque fue campeón del primer semestre. Atlético Nacional ya quedó como Colombia 4, debido al título de Copa BetPlay.

Millonarios es Colombia 3. La única opción de cambiar el orden es si el Tolima gana el titulo de este semestre. En ese caso, el cuadro Embajador va a fase de grupos como Colombia 2. El Deportivo Cali ocuparía la plaza de Libertadores por Reclasificación.

Conmebol definió todas las pautas a considerar para el sorteo de las fases previas. Son 3 rondas. Los clubes colombianos entran a competir desde la Fase 2, donde el único confirmado es Atlético Nacional.

Posibles rivales de Millonarios en la Fase 2

Este sorteo se encuentra programado para el próximo lunes 20 de diciembre a partir de las 10:00 a.m., hora de Colombia. Se sortearán las fases preliminares de la CONMEBOL Libertadores y la Primera Fase de la CONMEBOL Sudamericana 2022.

Para esta fase hay 16 equipos, para un total de 8 llaves que serán fijadas por sorteo. Las ubicaciones en los 2 bolilleros fueron basadas en el ránking de clubes de la Conmebol. Allí Millonarios aparece situado en la casilla.

Es importante este último detalle porque según el puesto en el ránking se define qué equipo es visitante en el partido de vuelta. Ojo: No pueden chocar 2 equipos de una misma asociación. Millonarios no se cruzará con Atlético Nacional (bolillero 1).

Los posibles rivales que tendría el equipo, confirmados (entre paréntesis su posición en el escalafón de la Conmebol), son: Fluminense (30), Estudiantes de La Plata (34), Guaraní de Paraguay (38), The Strongest (40), Universitario de Deportes (43), Universidad Católica de Ecuador (120) y Monagas (133).

La única forma en la que Millonarios sería local en el juego de vuelta es si le toca contra U. Católica de Ecuador o Monagas. Con los demás arrancará la disputa a la siguiente ronda en Bogotá.