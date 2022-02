“Le agradezco a la gente de Milonarios, la amo” Miguel Russo

El entrenador argentino habló sobre lo que fue su lucha contra el cáncer y recordó lo lindo que fue su estadía en Millonarios.

Miguel Ángel Russo ganó la batalla contra el cáncer y consiguió uno de los títulos más importantes en la historia de Millonarios. El ex entrenador azul, conversó con el periodista argentino Emiliano Nunia y confesó cosas que nadie sabia sobre su proceso de quimioterapia y sus días que vivió en Colombia. Además no se olvidó de los hinchas azules que siempre le demostraron su apoyo.

El amor y el agradecimiento de Russo por el conjunto embajador nunca ha sido negado y es que el técnico campeón afirmó que el día de la final contra Independiente Santa Fe, su oncólogo no comprendía cómo podía estar viviendo con tanta energía y locura ese partido bajo la lluvia y tan solo habían pasado 48 de una de sus quimioterapias.“El oncólogo mío no entendía nada, imposible que este tipo esté viviendo lo que esta viviendo y hace 48 horas pasó por una situación completamente distinta. Además Miguel confenzó, “el que el hecho de ver rodar la pelota me sanaba más”.

Además el entrenador argentino, reafirmó su cariño hacia los colombianos, los hinchas azules y los directivos del club. “Le agradezco a la gente de Millonarios, al amo. Porque en el momento más difícil de mi vida, Millonarios, Colombia estuvo al lado mio; Jamás me invadieron”.