Junior de Barranquilla ya está planificando lo que será 2022 en materia de refuerzos. Sin embargo, Millonarios le habría ganado una puja.

Junior de Barranquilla no ha tenido éxito con sus más recientes refuerzos de jerarquía. Esto se ha visto reflejado en los resultados del equipo con Arturo Reyes, cuestión por la cual ya estaría negociando con algunos jugadores para 2022. Sin embargo, Millonarios ya la habría ganado la puja por un interesante futbolista del rentado local.

Rafa Pérez, el refuerzo de lujo que piden en Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla tenía en sus planes a Ómar Albornoz, actual jugador de Deportes Tolima que finaliza contrato en diciembre. El cartagenero no continuará en la institución y ya mira ofertas para la siguiente temporada. No obstante, según Diego Rueda, aunque sí hubo diálogos, no se llegó a ningún acuerdo por ahora.

Junior de Barranquilla dialogó con Omar Albornoz, pero en el momento no hay acuerdo. Millonarios muestra interés en el delantero del Tolima. — Diego Rueda (@diegonoticia) November 7, 2021

Por dicha razón, Millonarios se habría metido en la puja por Albornoz y en este momento había un serio interés de contar con el bicampeón de Colombia que se quedará sin equipo en enero de 2022. Curiosamente, los bogotanos ya aprovecharon esa salida masiva de jugadores del Deportes Tolima y Álvaro Montero fue la primera contratación.

Albornoz ya estuvo con Alberto Gamero en Deportes Tolima y ambos fueron campeones ante Atlético Nacional en 2018-I, factor clave en esta posible negociación. Asimismo, el extremo podría aportarle a Millonarios su potencia física y cualidades en ambas áreas.