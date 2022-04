Tulio Gómez puso la fecha para oficializar el nuevo técnico

Luego de la salida de Juan Carlos Osorio del América de Cali, se espera que su reemplazo sea anunciado próximamente. Hablaron con nombres propios.

Tulio Gómez se refirió en específico al próximo técnico que llegaría al América. En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el empresario fue consultado sobre el regreso de Alexandre Guimarães a las filas del cuadro escarlata, destacando que aunque está todo muy adelantado, no se puede afirmar que ya se cerró ni mucho menos oficializarlo.

Inicialmente dijo. “No hemos oficializado la llegada de Guimaraes, está muy cerca y todos lo dan por hecho. Mañana (martes) queremos oficializar nuestro nuevo cuerpo técnico. Faltan unos detalles, nada está acordado hasta que todo esté acordado, no se pueden quedar cabo suelto, porque los agentes son jodidos. Hasta que no esté firmado, no lo anunciamos“.

Explicó que solo faltan temas de papeleos y que una vez firme el contrato, la historia será diferente. “Entre el cuerpo técnico nuevo y América ya está todo acordado. Está en un 95%, faltan detalles, es un hecho, pero el ‘pan se quema en la puerta del horno’. Hay que esperar“.

Sobre la nómina de América. “Con Guimarães me sabía la nómina de memoria, como dicen por ahí, equipo ganador no se cambia. Salieron jugadores de ese equipo campeón, pero llegaron otros. Un equipo debe tener esquema, porque las salidas se dan y hay que tener plan B. Nuestra nómina es de las mejores en el país. Tolima, Nacional y Junior pueden tener mejor nómina, pero Millonarios y DIM pueden tener nómina similar y eso quedó demostrado“.