La Premier League continúa su calendario con la Jornada 29 y ofrece un partido de alta tensión en Londres. Tottenham Hotspur recibe a Crystal Palace en un enfrentamiento directo entre dos equipos que atraviesan un momento complejo en la temporada.

El encuentro se disputará el jueves 5 de marzo en horario nocturno europeo y vespertino en Sudamérica. Acá todos los detalles sobre dónde ver Tottenham vs Crystal Palace en vivo, los horarios por país, las probables alineaciones y el panorama de ambos clubes en la clasificación.

¿A qué hora es Tottenham vs Crystal Palace? Horarios por país

El compromiso correspondiente a la Jornada 29 se jugará en los siguientes horarios internacionales:

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 Inglaterra: 20:00

20:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina: 17:00

17:00 Chile: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

15:00 Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde ver Tottenham vs Crystal Palace en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en las siguientes plataformas:

España: DAZN .

. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium online.

en TV y online. México: FOX ONE .

. Estados Unidos: Universo y USA Network .

y . Inglaterra: Sky Sports.

El estadio del partido: Tottenham Hotspur Stadium

El duelo se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium, escenario ubicado en Londres y con capacidad para más de 62.000 espectadores. Es uno de los estadios más modernos del fútbol europeo y será el escenario de un partido clave para ambos equipos.

Tottenham buscará aprovechar la localía para cortar una racha negativa que lo ha llevado a comprometer su posición en la tabla.

Cómo llegan Tottenham y Crystal Palace en la tabla de posiciones de la Premier League

Tottenham atraviesa uno de los momentos más difíciles de su temporada. Se ubica en la casilla 16 con 29 puntos en 28 partidos. El equipo dirigido por Igor Tudor no gana desde hace diez jornadas y perdió sus cuatro compromisos más recientes. La presión es alta y el partido ante Crystal Palace se presenta como una oportunidad urgente para reaccionar.

Crystal Palace tampoco vive un panorama cómodo. Ocupa la posición 14 con 35 unidades. En la jornada anterior cayó 2-1 visitando a Manchester United, resultado que frenó su intento de alejarse definitivamente de la zona de riesgo. Un triunfo como visitante sería clave para tomar aire en la recta final del campeonato.

Probables alineaciones de Tottenham vs Crystal Palace

Tottenham: Guglielmo Vicario; Kevin Danso, Micky van de Ven, Radu Dragusin; Pedro Porro, Pape Sarr, Palhinha, Archie Gray; Xavi Simons; Mathys Tel y Richarlison. DT: Igor Tudor.

Crystal Palace: Dean Henderson; Daniel Muñoz, Jaydee Canvot, Chris Richards, Chadi Riad; Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Brennan Johnson; Jorgen Strand Larsen. DT: Oliver Glasner.

Ficha del partido Tottenham vs Crystal Palace

Competencia: Premier League – Jornada 29

Fecha: Jueves 5 de marzo

Hora: 21:00 (España) | 15:00 (Colombia)

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium, Londres

Capacidad: Más de 62.000 espectadores.

Streaming online: Sudamérica: Disney+ Premium

Situación en la tabla:

Tottenham: 16° con 29 puntos en 28 partidos

Crystal Palace: 14° con 35 puntos en 28 partidos