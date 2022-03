Cardetti explicó la razón por la que Wilfrido de la Rosa no jugó el clásico

Independiente Santa Fe pasa por su peor momento desde que llegó Martín Cardetti a la dirigencia del Cardenal y ahora el panorama se complica más tras la derrota 0-3 ante Millonarios.

Errores individuales, lesiones y mal planteamiento del DT argentino han sido algunas de las razones del presente del cuadro Cardenal que volverá a acción dentro semana y media para visitar a Deportivo Pasto.

Se espera que para ese compromiso se de el regreso de Wilfrido de la Rosa, delantero que no ha estado en los últimos cinco partidos de Santa Fe y ante Millonarios estuvo convocado y a los último salió de los concentrados y no estuvo ni el banco de suplentes.

Sobre eso habló Martín Cardetti en la rueda de prensa posterior a la dura derrota ante el cuadro ‘Albiazul’ y dejó claro que fue una decisión de él.

“Dije que estaba mejor, lo evaluamos y sintió que no estaba al 100% para ser spinning muy largos y por eso preferí cuidarlo y no quiero que se me rompa y no tenerlo cinco partidos más. Si se me vuelve a lesionar en el mismo lugar, ya sería más grave la lesión y lo perdería por muchos partidos más. Entonces decidí guardarlo, más allá de la importancia del clásico”.

Rueda de prensa de Santa Fe tras la derrota ante Millonarios