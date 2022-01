A sus 37 años de edad, Yulián Anchico regresó al equipo de sus amores, con el que consiguió todo y alzó varios títulos. Tras cinco años por fuera, el lateral vuelve a ponerse la camiseta de Santa Fe.

Anchico se convierte en la duodécima contratación del cuadro cardenal para la presente temporada y más allá de su nivel futbolístico, será pieza clave en el camerino, pues es un equipo que urge de buenos resultados y necesita de referentes como él.

Esto revolucionó las redes sociales y otros referentes como Omar Pérez, Sergio Otálvaro, Germán Centurión y el mismo Juan Daniel Roa reaccionaron al respecto, ¡Pues regresa un multicampeón!

Los comentarios de referentes de Santa Fe por la el regreso de Yulián Anchico al Cardenal

Omar Pérez: “Felicitaciones ñero !! .. lo mejor hermano!!”



Sergio Otávaro: “Uy hermano no sabe la alegría tan Grande que me da saber que estás en tu casa…me siento muy orgulloso de usted por todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera , sé que le vas a aportar mucho a nuestro amado Santa Fe y serás pieza fundamental en este proyecto , ÉXITOS Y BENDICIONES! ❤️… Nosotros no celebramos partidos , celebramos títulos”.

Germán Centurión: “Éxitos Papá, qué buena Noticia”

Juan Daniel Roa: “Felicitaciones y a seguir haciendo historia”