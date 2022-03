Harold Rivera siempre será recordado en Independiente Santa Fe como un técnico que lo sacó del fondo de la tabla, donde rozaba descenso, hasta llevarlo a disputar una final y de paso Copa Libertadores.

No obstante, luego de la final que perdió en el 2020 ante América de Cali, el equipo bajó notablemente de nivel, se fueron algunos jugadores, y fue en agosto del 2021 donde su vínculo con el Cardenal terminó. De inmediato, Grigori Méndez tomó su puesto y tampoco le fue bien.

Sobre esto habló Harold Rivera con el Vbar Caracol, en donde fue consciente de los malos resultados y la falta de materia prima para conseguir los resultados esperados.

“Fueron más las cosas buenas. El equipo cuando llegamos no estaba en su mejor momento, disputamos unas semis, una final, Libertadores, y son muchas las reflexiones que tenemos al respecto. Fue un paso importante, se aprendió mucho y hay mucho que mejorar, pero también si hubiéramos tenido más de materia prima, hubiéramos podido hacer algo más“.

Y agregó que “todo en la vida es de resultados, hay instituciones que dan espera, otras no, quería seguir en Santa Fe, se lo expresé al presidente. No quería dañar una amistad porque con el profesor Méndez tenemos buena amistad. Solo palabras de agradecimiento y no fueron los mejores resultados y desafortunadamente no arrancamos bien y me voy”.

Finalizó hablando sobre lo sucedido en la Libertadores ante River Plate: “En la charla dije: ‘muchachos, ellos están sin arquero, quién se anima a patear de media distancia. Si sacamos nosotros, de una vez al arco y ninguno dijo yo. Ese tipo de cosas sucedieron”.