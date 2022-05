Once Caldas vs. Santa Fe: la ley del ex apareció en Manizales

Independiente Santa Fe no resistió y no pudo mantener su arco en cero frente al Once Caldas en el partido más importante de la fecha 20.

El ‘León’ no pudo mantener su arco sin goles y en el minuto 32 uno de sus exjugadores puso el 1-0 en el partido. Fainer Torijano fue el futbolista que le da esperanza a Once Caldas para lograr el milagro.

Y Independiente Santa Fe se había salvado gracias a una jugada que anuló el VAR después de que uno de los jugadores del ‘Blanco, Blanco’ anotara en la portería de Leandro Castellanos.

La ilusión de clasificar a los cuadrangulares por parte de los hinchas cardenales, se desvanece poco a poco.

