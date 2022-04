El candidato presidencial Enrique Gómez , del Movimiento de Salvación Nacional, habló con ‘Blu Radio’ sobre su otra faceta, más allá del aspecto político.

Gómez, en el espacio radial, habló de fútbol y confesó ser hincha de Millonarios y que lastimosamente, para él, dos de sus hijos le salieron aficionados de Santa Fe, a quienes ha acompañado al estadio en la mejor época del Cardenal, donde “me tenían azotado”.

“Me gusta ir al estadio a comer lechona, a veces cuando me porto mal me llevo el palo de queso y apoyo a Millonarios. Mi única desgracia es tener dos hijos hinchas de Santa Fe”, dijo el candidato de forma jocosa.

Y agregó que “tengo el gran privilegio de que en mi campaña me acompaña Nicolás Gómez Arenas, convencido conservador. El pequeño va siendo incluso más fuerte que el hermano en esa visión de mundo. No he educado con un propósito específico, uno educa con el ejemplo, con la discusión y el convencimiento”.

Escuche las declaraciones de Enrique Gómez

Por ahora el candidato Presidencial seguirá asistiendo a debates y entrevistas, de cara a lo que será la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2022, las cuales serán el domingo, 29 de mayo.