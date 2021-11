Marcelo Gallardo recordó a Independiente Santa Fe

Uno de los perores días de Santa Fe fue el 19 de mayo de 2021, cuando perdieron ante River Plate en la fase de grupos de Copa Libertadores en Argentina.

Ese día, el conjunto ‘Millonario’ no pudo contar con gran extensión de su nómina y ninguno de sus cuatro porteros por contagios de Covid-19, lesionados, expulsados y no inscritos.

+ Castellanos no le cierra la puerta a la Selección: “Siempre está la ilusión”

+ Santa Fe alista el recambio de Leandro Castellanos y pone el ojo en dos porteros del FPC

Ante esto, Enzo Pérez le tocó hacer el papel de portero, pues estaba lesionado y no había ningún cancerbero disponible. Esto fue un hit mundial en el que tiene que ver Santa Fe. El partido terminó 2-1 a favor de los de la ‘Banda Cruzada’ y desde ahí empezó un bajón importante para el cuadro capitalino que a los pocos días despidió a su técnico, Harold Rivera.

Precisamente, este martes, Marcelo Gallardo recordó ese épico momento para ellos y contó detalles que no se sabían. “Fue un día histórico a través de lo que estábamos viviendo, que no era para nada agradable y sin embargo yo creo que tiene que ver con la gran fortaleza anímica que tiene este plantel”.

Sobre la elección de Enzo para la portería, Marcelo dijo que “en ese momento, después de todo lo que estamos atravesando y de la catarata de contagios que sufrimos, nos quedamos con muy pocos jugadores y con Enzo, que había sufrido una lesión. Lo primero que se me ocurrió decirles, para relajar y a modo de chiste fue ‘somos lo que somos, vamos a tener que jugar como venga pero necesito un arquero. Necesito alguien que vaya al arco’. Me miraron con cara de ̈a ver quién se va animar, y Enzo me dijo ‘si tengo que ayudar voy ayudar, yo me animo”.