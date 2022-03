“Los árbitros se equivocan contra nosotros”: Martín Cardetti

El entrenador de Santa Fe dio su parecer sobre las decisiones de los árbitros y analizó el empate frente a Patriotas.

A pesar de que trató de ser prudente, la molestia se percibía en las declaraciones de Martín Cardetti luego del amargo 1-1 en Tunja, que tuvo una incidencia directa de dos decisiones polémicas del juez central y el VAR. El DT se refirió a esto con un tono sarcástico.

“Los árbitros son humanos y se equivocan. Lamentablemente, en los últimos partidos siempre se equivocaron en contra nuestra…hay que estar tranquilos, y nada más. Por momentos jugamos bien y jugamos mal, pero estaríamos hablando de otra cosa de no ser por ese empate sobre la hora”, expresó el argentino.

Sobre sus intervenciones durante el segundo tiempo a través de las modificaciones, Cardetti no quiso calificar sus decisiones: “Yo no voy a decir si mis cambios fueron acertados o no. Creo que tuvimos mucho más la pelota, y nos empataron con un penal, que era la única manera. Queda esa sensación fea”.

Además, el Chapulín habló sobre algunas bajas que viene presentando su equipo por lesiones y situaciones parecidas. Inclusive, a partir de la expulsión de José Ortíz, dio una luz sobre la evolución de Francisco Meza de cara al próximo partido con Millonarios.

“Tuvimos bajas porque cuidamos a jugadores, y la semana que viene vuelven varios. Pacho hizo fútbol hoy, y es una posibilidad que esté en el equipo. Veremos como evoluciona. Creo que tendremos la mayoría del plantel a disposición”, sentenció.