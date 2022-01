Alexander Porras contó detalles de su dura lesión: “Miguel Borja me chocó”

Antes de comenzar los torneos en Colombia en el 2022, Independiente Santa Fe ha sido víctima de dos desafortunadas noticias a causa de lesiones.

A la lesión de Alejandro Moralez se suma la de Alexander Porras, jugador canterano que fue cedido para la presente temporada a Real Cartagena. Sin embargo, en un compromiso de entrenamiento ante la Selección Colombia sufrió ruptura del tendón rotuliano.

Ante esto, el joven lateral derecho habló en exclusiva con Futbolete y comentó ese duro momento para él, el tiempo de recuperación que tendrá y cuándo lo volveremos a ver en las canchas.

“Fue un balón dividido, venía picando y me estaba preparando para saltar y (Miguel) Borja me chocó y al chocar se me fue la rodilla y no tuve estabilidad. Cuando caí me toco la rodilla y ya la tenía destrozada. Entonces me ayudaron, me sacaron del campo y ahí me llevaron hotel y luego hospitalizado en la clínica”.

Porras ya fue operado y empezó la fase de recuperación. “Me operaron el sábado, ya estoy en posoperatorio, recuperándome y en estos días me revisa el médico para ver como voy evolucionando de la operación y esperemos volver a las canchas lo ante posible”.

Finalizó hablando sobre el tiempo de recuperación y lo que demorará en volver a las canchas. “Dicen que entre 4 a 6 meses es la recuperación… Los servicios médicos fueron por parte del Real Cartagena”.