Grigori Méndez confesó el error que cometieron con Wilfrido de la Rosa

El 2022 sigue siendo un complicado semestre para Independiente Santa Fe tras la eliminación en Copa y este fin de semana jugará su última oportunidad en Liga.

Más allá de los jugadores, los resultados y el cambio de técnico, un tema que ha sido factor importante en esta curva descendente de Santa Fe han sido las lesiones y los expulsados.

+ Tres lesionados dejó el juego de Santa Fe ante Junior: uno salió en ambulancia

En el más reciente juego ante Junior de Barranquilla volvió a evidenciarse eso y el Cardenal volvió a perder en su casa. Jugadores como Jerson Malagón, Jersson González, Jhon Velásquez y Wilfrido de la Rosa entran al departamento médico y no estaría este sábado ante Once Caldas.

Justamente, el ex Deportivo Pereira, es el jugador que menos partidos ha estado con el cuadro capitalino por sus reiteradas lesiones y ante Junior se resintió antes del compromiso. Sobre este tema en particular habló Grigori Méndez en la rueda de prensa post partido.

“Lo de Wilfrido no es nada más que quisimos ser precavidos. Él tuvo una lesión compleja este semestre cuando estaba en su mejor momento y el error fue que jugó cuando no debió haber jugado ante Pasto y ahora quisimos guardarlo y no arriesgarlo para este fin de semana. Estaremos evaluando y la consigna será que el jugador que esté en la cancha debe estar al 100%”.