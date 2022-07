Independiente Santa Fe no pasa por su mejor momento y no solo en este semestre, ya acumula varias temporadas de malos resultados y no clasificación a torneos internacionales.

En la más reciente temporada suma cinco puntos en las primeras cuatro jornadas y tan solo lleva un partido perdido; sin embargo, el fútbol mostrado no es el mejor y se le viene un calendario bastante apretado en la Liga Betplay 2022 – II.

+ Nueva versión sobre la indumentaria de Santa Fe, ¿adidas?

Uno de los que analizó el momento reciente del ‘Cardenal’ fue el uruguayo Gerardo Pelusso, técnico que ganó la Copa Sudamericana en 2015 con el Cardenal y salió por diferencias con Omar Sebastián Pérez, otro ídolo de la institución.

Pelusso dejó la dirección técnica y ahora hace parte de la Conmebol, ente al que pertenece como analista técnico y en las últimas horas habló con Infobae sobre la actualidad de Santa Fe y su compatriota, Alfredo Arias.

+ ¿Problemas entre Santa Fe y Kappa?

“Santa Fe es parte de mi vida, muy importante, parte de mi corazón es cardenal, fue una cosa muy linda. “Lo sigo a Santa Fe, permanentemente, ha tenido algunos inconvenientes en las últimas temporadas en lo deportivo”. inició

Y agregó: “Ahora llega Alfredo Arias a tratar de recomponer un poco, de reestructurar el plantel y hay que darle tiempo. Yo creo que cuando se hace una reestructura del plantel es el primer paso, después el siguiente paso es armar el equipo y tercer y definitivo es que el equipo funcione y gane”.