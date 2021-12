Fabián Sambueza es uno de los hombres que saldrá del Junior FC tras la llegada de Juan Cruz Real, DT que fue presentado este martes y ya tiene definido su proyecto para el 2022.

El volante argentino no hizo una buena temporada en Junior y no estaría en los planes del 2022, razón por la que ya habría iniciado conversaciones con otro equipo, el cuál le fue muy bien, pero no salió por la puerta grande. Se trata de Independiente Santa Fe, club con el que disputó la final en el 2020 – II.

Ahora, según Juan Felipe Cadavid, periodista de Win Sports, el mismo jugador fue el que abrió eta posibilidad, pues Bogotá le sentó muy bien para su carreara futbolística y es del paladar de Martín Cardetti.

Empieza a tomar fuerza lo que anoche contó @CarlosAlemanJ en LO MEJOR DE LA FECHA, Fabián Sambueza regresaría a Santa Fe. — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) December 21, 2021

Por ahora no hay nada oficial al respecto. Lo que sí es cierto es que Santa Fe busca un 10 extranjero, además de un lateral y un defensor central para cerrar su mercado de fichajes, en el que ya suma siente caras nuevas para la próxima temporada.

¿Cómo le ha ido a Fabián Sambueza desde que se fue de Santa Fe?

Jugó 36 partidos durante el 2021, 28 de ellos como titular, donde anotó 4 goles en Liga BetPlay, uno de ellos a Santa Fe. En Copa solo jugño un encuentro y en Libertadores cinco, mientras que en Sudamericana uno.