“Es duro, estamos en un momento complicado”: Cardetti

El entrenador de Santa Fe, Martín Cardetti, lamentó el momento que atraviesa su equipo en la Liga Betplay. Llevan cuatro derrotas al hilo.

Los malos resultados de su equipo, las expulsiones y la poca suerte. Martín Cardetti habló de todo lo que rodea el crítico momento del elenco Cardenal, que tras perder el clásico ante Millonarios quedó en una situación difícil de cara a la clasificación a cuadrangulares.

Para el DT, su equipo no hace las cosas mal. Cree que les ha faltado fortuna: “Es duro. Es un momento complicado, somos conscientes. No venimos jugando mal, pero no ganamos. Hoy se jugó muy bien y otra expulsión nos complica. Son circunstancias. Teníamos que poner gente alta para contrarrestar el buen juego áereo del rival”.

Sobre la expulsión, Cardetti cree que la roja a Yeiler Goez volvió a ser un factor influyente en el resultado. Es la séptima vez que algo así le sucede a su equipo en el torneo.



“Eso nos condenó a perder lo que veníamos haciendo, con un hombre menos se nos complicó y condicionó. Hoy hubo errores, situaciones en la que la suerte no está de nuestro lado. Somos conscientes de que estamos pagando todo muy caro”, manifestó.

Finalmente, el técnico argentino cree que el problema no es táctico: “Hoy cambiamos el sistema y jugamos bien, pero no ganamos igual. No estamos obteniendo los resultados que deseamos. Los jugadores entienden y reciben la idea de juego. No hay que cambiar la línea. Hay una cuota de mala suerte y eso es lo preocupante”.