Alfredo Arias pidió un fichaje más para Santa Fe y, ¿hay crisis en el club?

Independiente Santa Fe ultima detalles para recibir a América de Cali en la fecha 5 de la Liga Betplay 2022 – II que se llevará a cabo en ele estadio El Campín.

Ambos equipos llega a este encuentro en un mal momento, por lo que todas las miradas estarán puestas en el clásico de rojos, el cual está programado para este martes 2 de agosto a las 8: 00 p.m.

Atención a Medios de Alfredo Arias, DT de Santa Fe

Corrección vs. América de Cali : “Siempre hay mucho por corregir y en este caso no solo no jugamos bien en muchos momentos del partido y por otro momentos sí, pero hay que mejorar”.

Quién será el lateral derecho: “Vamos a parar al equipo y seguramente será (Kevin) Matilla. Lamentablemente Tamayo tuvo intervención quirúrgica en su rodilla. En esa posición trajimos a Carlos Moreno y no lo hemos podido inscribir”.

Jersson González no fue inscrito. “Está haciendo unos movimientos. pero es una situación más médica que mía. Yo lo incluiría mañana mismo, pero tenemos que ser cuidadosos con ese tema”.

Un fichaje más. “Nosotros hablamos de que en ese sector necesitamos a alguien más. Hemos intentado, no hemos podido, pero estamos esperanzados que están dando los pasos correctos para que venga alguien a ayudarnos en ese sector y más con la salida de Pedroza”.

¿Hay crisis en Santa Fe: “No siento crisis. Llevo unos años en esto y no creo que estemos en crisis. Llevo cuatro partidos, de los cuales tres fueron en una semana y estamos peleando para entrar a los ocho. Cuando se pierde siempre hay preocupación por que hay un escudo en el que nos debemos. Más de eso no pasa. Soy autocrítico con mi equipo y exigente y quiero ver un equipo que juegue mejor de acuerdo a la idea que todos saben que sentimos y nos aferramos. Creo que el equipo ha dado mucho para lo que ha sucedido”.