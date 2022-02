Eduardo Méndez responde: ¿Que hará Santa Fe en el caso Patricio Camps?

La FIFA falló a favor de Patricio Camps y por ende Santa Fe debería pagarle mil millones de pesos al entrenador argentino que tuvo durante 5 partidos en 2019.

Camps, asistente de José Pékerman en la Selección Colombia, arribó al cargo para el segundo semestre de 2019. Su experiencia fue muy corta. Bajo su mando Santa Fe no tuvo victorias. Fueron 4 caídas (Cúcuta Deportivo, Alianza Petrolera, Atlético Nacional y Deportes Tolima) y un empate (con Deportivo Pasto). Fue despedido, demandó y ahora ante la FIFA, ha ganado.

Respuesta del presidente de Santa Fe al fallo sobre Patricio Camps

El directivo del cuadro bogotano habló en entrevista en Blog Deportivo (Blu Radio). La información que dio es concreta: Santa Fe acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar cambiar la situación.

“Era de esperarse. Se sabe que la FIFA protege al trabajador y determina que deberíamos pagarle al técnico el contrato que se había firmado. Vamos al TAS directamente. Hemos recibido conceptos de abogados deportólogos y consideran que ese es el camino”, confirmó el máximo directivo del elenco albirrojo.

En dicha entrevista también dio detalles de ese olvidable paso de Patricio Camps por Santa Fe. Dijo que las conversaciones con él “estaban rotas” y nunca se habló ni con él ni con Martín Posse. Hay que recordar que con ese cuerpo técnico, Santa Fe no solamente no ganó partidos. ¡Además no hizo goles! Le anotaron 10.