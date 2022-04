Este viernes fue la primera atención a medios de Agustín Julio como DT interino del cuadro Cardenal y ya alista lo que será el duelo ante Jaguares.

Uno de los temas más importantes fue el de los lesionados y las respectivas recuperaciones sobre el caso Wilfrido de la Rosa y Jhon Velásquez, quienes no estarán ante el cuadro de Montería, pero sí en los juegos restantes ante Junior por Copa; Deportivo Cali y Once Caldas por Liga.

“La otra semana estará Jhon Velásquez y De La Rosa. Ayer a Wilfrido se le hizo una prueba de fuerza y salió muy positiva, pero no ha tenido fútbol. No puedo ser tan irresponsable y ponerlo así aunque se tenga una necesidad. Para este sábado no estará, si Dios quiere para la otra semana ya. Por mí los coloco de una, pero pueden volver a recaer”, dijo Julio.

🦁 Preparamos la fecha 18 ⚽️ ante @JaguaresdeCord Mañana nos vemos en El Campín 🏟🇲🇨 Compra aquí 🎟️ https://t.co/NC0Xgk8TaX pic.twitter.com/sDkPNEHFgv — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 29, 2022

Así las cosas, Velásquez y De la Rosa estarán disponibles para el juego ante Deportivo Cali en el marco de la fecha 19. La primera final de Santa Fe será este sábado 30 de julio ante Jaguares a partir de las 6: 10 p.m. en el estadio El Campín.