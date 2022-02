Independiente Santa Fe volvió a sumar de a tres puntos y hoy está dentro del selecto grupo de los ocho. Sin embargo, es el equipo del campeonato que más partidos como local ha jugado.

Así es; de los ocho partido que ha disputado el Cardenal en la Liga BetPlay 2022 -I, cinco de ellos han sido en el estadio Nemesio Camacho El Campín, razón por el que en el remate del campeonato cerrar con dos partidos como visitante.

+ Cardetti y la buena noticia que dio en la rueda de prensa de Santa Fe

+ Nuevo equipo para el ex-Santa Fe, Matías Castro

Santa Fe ha recibido a La Equidad, Águilas Doradas, Junior, Deportivo Pereira e Independiente Medellín en el ‘Coloso de la 57’, donde solo ha podido sacar 10 puntos de 15 posibles.

No obstante, para muchos, ya enfrentó a los llamados ‘grandes’ del futbol colombiano y solo le restaría enfrentar a Millonarios y a Atlético Nacional.

Por esa razón en esta nota queremos destacar los cinco juegos que le restan al Cardenal en la Liga BetPlay; ganándolos todos haría 15 unidades más para un total de 27, lo que implicaría sumar puntos como visitante en siete juegos que afrontará por fuera.

Los cinco partidos que le resta a Santa Fe como local

Santa Fe vs. Millonarios – 6 de marzo

Santa Fe vs. Bucaramanga – 23 de marzo (por definir)

Santa Fe vs. Unión Magdalena – 3 de abril (por definir)

Santa Fe vs. Alianza Petrolera – 17 de abril (por definir)

Santa Fe vs. Jaguares – 1 de mayo (por definir)