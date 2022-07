Yeison Guzmán tuvo que hacerse pruebas tras un golpe vs. Tolima

El volante de Atlético Nacional pudo continuaren el partido, pero acabó con problemas por una dura patada que recibió sobre el tobillo.

Este sábado, se jugó un nuevo partido entre Nacional y Tolima donde se presentaron varias situaciones emocionantes, pero no hubo ausencia de errores arbitrales que provocaron polémica en redes sociales, como lo fue una dura entrada sobre Yeison Guzmán desde atrás que terminó con el autor de la infracción perdonado, puesto que era merecedora de expulsión.

Al final, el jugador Juan Camilo Saíz ni siquiera recibió tarjeta amarilla, y aunque el volante de Nacional logró mantenerse en el campo, desde el departamento médico del cuadro antioqueño reportaron que Guzmán tendrá que someterse a pruebas para determinar el tipo de lesión que sufrió ante esta peligrosa entrada del defensor tolimense.

¿Por qué no revisaron esta jugada? Yeison Guzmán logró terminar el juego, pero le realizaran exámenes para determinar su lesión. Otra más del arbitraje colombiano.@nacionaloficial pic.twitter.com/ClslHlTroM — Juan Carlos Jiménez (@radiojuancjh) July 24, 2022

Resta esperar para ver en qué termina la situación con este jugador, esperando que no sea nada serio y que el tiempo de incapacidad sea el mínimo, puesto que no hubo medidas reglamentarias para castigar al infractor. El próximo partido de Nacional será este jueves ante Junior por Copa BetPlay, pero por precaución, es posible que el oriundo de La Unión no sea considerado.