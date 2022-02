Tomás Ángel y su “respetuosa” petición a Alejandro Restrepo

Atlético Nacional no reemplazó a Jonatan Álvez para darle la oportunidad a Ruyeri Blanco y Tomás Ángel. Sin embargo, ninguno ha tenido muchos minutos.

Atlético Nacional se acerca a la época de rotación y equipos alternativos. En pocos días, los dirigidos por Alejandro Restrepo debutarán en la Copa Libertadores y con pocos días de descanso, el cronograma se apretará más de lo normal. Tomás Ángel le hizo una petición al timonel de turno.

¿Por qué Envigado Vs Nacional se jugará en otro estadio?

Tomás Ángel no ha tenido muchos minutos en Atlético Nacional. Además, cuando ha jugado, lo ha hecho en una posición antinatural, más precisamente por la banda y no de delantero centro. Justamente, el joven atacante conversó con Alejandro Restrepo sobre su situación y posibilidades.

En rueda de prensa, Ángel dejó las cosas claras: “He hablado con el profe y le he dicho que cuando se me dé la oportunidad, que sea en mi posición natural. El año pasado fue complejo. No tuve mucha participación, pero con la Selección fue redondo; ahí demostré que en mi posición tengo con qué”.

Nacional, con regresos: convocados para recibir a Alianza Petrolera

A su vez, Ángel manifestó que sentiría una gran ventaja al tener a jugadores como Jarlan o Guzmán poniéndole pases de gol. El hijo de Juan Pablo destacó que su petición a Restrepo fue respetuosa: “Está más que claro que ahí puedeorendir y dar lo mejor de mí”.